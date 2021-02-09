外媒：律政司以陪審員及家人安危為由 首宗國安案將不設陪審團

唐英傑被指於去年7月在灣仔駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，撞向警員方向；案件自去年7月提堂後，唐還押至今。法新社昨報道，律政司一方在2月初通知辯方法律團隊，以陪審員及其家人安危為由不設陪審團。本報亦獲悉，案件不設陪審團，改由3名法官審訊，至於案件是否公開審訊則仍未知。

由3法官審訊 未知是否公開審

法新社曾詢問律政司及司法機構回應，前者以司法程序仍在進行中為由拒絕評論，後者均稱不評論個別案件。

國安法下3理由可不設陪審

一般而言，高院原訟庭刑事案件均會由法官連同7人或9人組成的陪審團，進行公開審訊；惟港區國安法第46條列明，律政司可基於保護國家秘密、案件具涉外因素或者保障陪審團及其家人的人身安全為由，發出證書指示相關訴訟毋須在有陪審團的情况下審理；在此情况下，高院便由3名法官組成審判庭。

法律界選委、大律師黃宇逸認為，外國亦會設機制保護陪審團安危，舉例法庭一向不准公開陪審員身分、如有憂慮亦可以屏風等措施保障。他認為難言由3名法官審訊會不公正，但認為可預計當局日後會隨時使用有關條文，在國安法案件上不設陪審團。

法界質疑非好理由 憂日後動輒不設陪審

資深大律師、公民黨主席梁家傑稱，陪審團最初的設計是為了避免政權「大石砸死蟹」、政治逼害異見者。他強調看不到為何唐英傑會令陪審員生命受威脅，並憂慮如國安法下不准保釋、不設陪審團等條文持續運用，要挽回香港法治精神在自由世界的公信力會愈來愈難。

無關眾籌 「傑斯」控4罪涉節目言論

另外，網台主持「傑斯」（原名尹耀昇）去年被警方以洗黑錢和「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」被捕後，前日再以涉4項「作出具煽動意圖的作為」罪被捕，昨於西九龍裁判法院提堂。控方在庭上指出，傑斯前晚要求入院，仍在東區醫院留醫，昨日未能出庭。港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至本月11日，或被告出院的更早時間再訊，其間被告交由警方看管。

據了解，今次的控罪與被告發起的眾籌計劃無關，控方主要針對傑斯在節目中發表的言論。4項控罪均針對他在網上節目主持、演講的行為，分別指他在去年8月8日、15日、9月5日及10月10日，在網上節目主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府，或激起對其離叛等。

【案件編號：WKCC534/21】

明報記者

（港區國安法）