舊藍圖定55%回收率 至2019年僅29%

人均廢物棄置量不跌反升 黃錦星：向前看

政府昨再推出跨越15年的新藍圖，環境局長黃錦星被追問為何舊藍圖不達標，他說要「向前看」，又稱舊藍圖「進取」，當中有21項措施，政府在過去年多已努力推展相關措施，除了垃圾收費仍在立法會審議中，其他措施均已落實，包括全面落實膠袋徵費、四電一腦回收計劃等。

內地收緊回收物料進口 廢物減堆填未減

新藍圖亦解釋減廢未達標的原因，指出香港固體廢物產生量由2010年的693萬公噸，降至2019年的567萬公噸，減少了18%，惟國際市場回收物料價格大跌，內地收緊進口限制，香港廢物回收量由2010年的360萬公噸，減至2019年的164萬公噸，結果棄置在堆填區廢物量不斷上升。黃錦星亦說，近年全球以至區域的回收市場有巨大逆轉，影響全世界，香港亦不例外；他又說，香港人均廢物棄置量仍高企，呼籲市民努力減廢。

廢物徵費最快下月召非正式會議

法案委會：委員都望盡快過

對於審議多時的廢物徵費，立法會尚餘半年會期，廢物徵費法案委員會於上月底通過重新審議草案，遭多個環團聯署聲明表示遺憾，批評議員有意拖延。立法會廢物徵費法案委員會主席易志明接受本報查詢時否認委員會拉布，議員都希望配合政府，但法案有部分條文「寫得唔好」，再加開會議亦會膠着，為了解決問題，委員會與政府最快3月召開非正式會議，「希望理順有問題的法律條文，之後開會會更暢順」。被問到是否有信心在今年立法會期完結前完成審議法案，易志明說「委員都希望盡快通過」。