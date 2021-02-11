新藍圖爭2035零堆填 擬再建焚化爐 長遠發展轉廢為能 環團批回收未做好「燒掉資源」

綠惜地球及綠領行動均批評，新焚化爐會燒掉大量有用資源，並非最佳減廢措施，在沒做好減廢及回收的前提下，認為沒理據興建焚化爐。

人均減廢目標 與舊藍圖相若

新藍圖訂出中長期目標，當中每日人均廢物棄置量較2020年減40%至45%，惟政府未公布2020年數字；若以2019年數字推算，即使減廢45%，亦只是減至約0.8公斤，即與上一份藍圖的目標相若，而且上一份藍圖亦有多項目標尚未做到（見另稿）。

黃錦星表示，過去7、8年，政府除落實廢物收費的條例草案正在立法會審議外，其餘措施均已落實並取得進展，「唔止做得七七八八，直情係加零一」。對於垃圾徵費何時落實，他說希望立法會盡快審議相關條例草案。

膠樽生產者責任制將諮詢 擬管制膠餐具

除了廢物徵費，新藍圖提到，政府短期內會就膠樽生產者責任制諮詢公眾，亦會加強中央收膠計劃；政府期望2025年實施首階段管制即棄塑膠餐具，亦會探討如何處理其他即棄塑膠。

新藍圖的長期目標包括「發展足夠轉廢為能設施，長遠擺脫依賴堆填區直接處置廢物」。新藍圖指出，位於石鼓洲的垃圾焚化爐預計2025年啟用，而政府亦會籌備發展新的轉廢為能設施，以先進技術處理無法回收的都市固體廢物，期望有關設施可於2030年代落成。被問到該設施選址及運作時間，黃錦星表示會適時公布。

稱倘落實轉廢為能 新西堆填區可縮規模

新藍圖指出，即使獲得社會支持，立即啟動轉廢為能設施的進一步發展，由於過程需時，包括要做可行性研究、環評和相關工程等，因此在齊備足夠的轉廢為能設施之前，仍需有限度擴建堆填區的容量以應付此10多年間的實際需要。新藍圖亦指出，若啟動發展新的轉廢為能設施適時獲得支持，會有空間將新界西堆填區擴建計劃中用於廢物堆填的用地，考慮由原來計劃近200公頃的範圍大幅減少幾成。

按環境局數字推算，本港2019年每日產生約1.55萬公噸廢物，如落實垃圾徵費，可令廢物減少四成，加上回收率增至55%，棄置在堆填區的廢物量會降至每日1萬公噸以下，再扣減每日焚化3000公噸廢物，餘下廢物量不多。綠惜地球環境倡議總監朱漢強說，新藍圖多項措施未列明減廢成效及推行時間表，「是否擔心減廢成效不彰，要起多座焚化爐包底，還是有真正需要」，希望政府向公眾清楚解釋本港是否需要第二座焚化爐。

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