曾研發「隱形鼻罩」獲港德設計獎

2018年，林勵章為公司設計「隱形鼻罩」i-NOSE，是兩粒以透明膠帶連接的鼻塞，採用能夠過濾99%的PM2.5懸浮微粒的物料製造，具有辟味功能的活性碳及具有抗菌功能濾網。同年，i-NOSE先後在德國iF國際設計大獎中獲獎，以及在香港出口商會主辦「香港智營設計大賞」中獲「評審團大獎」及公司組金獎（保健及個人護理類），之後曾在本地部分藥房銷售。

開設社交媒體帳戶 拍攝短片

當時，他已萌生口鼻罩初步設計概念；到2019年10月，口鼻罩設計方案大致定下。後來，新冠疫情爆發，不便往返深圳，加上測試不同形狀、塑料和殺菌物料，以及申請專利等需時，延至最近投產。

林勵章表示，這次也會以口鼻罩報名參加iF國際設計大獎和香港智營設計大賞，希望取得獎項有助宣傳。最近，公司開設facebook、Instagram和YouTube戶口，開始拍攝短片。他計劃主要透過社交媒體、貿易展及公司禮品等方式宣傳。