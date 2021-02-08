港商首創「口鼻罩」 防疫兼顧飲食

明報記者 薛偉傑

五彤有限公司（5C Limited）產品設計師林勵章表示，公司的口鼻罩（MONOmask.5C）其中一個優點是採用分體式設計，用戶飲食時維持相當的保護作用，減低被感染的風險。當用戶平時戴上整個口鼻罩時，因為口罩部分有一片隔板設計，可以隔離大部分口腔呼出的濕氣，減低眼鏡被濕氣弄得模糊的情况。

林勵章聲言，公司已經為口鼻罩的分體式設計在內地申請專利，稍後會將專利申請延伸到美國和東南亞。直至受訪時，公司未看到市場上有類似設計的口罩產品。

此外，口鼻罩主要是以高強度ABS塑料加入納米銀離子物料製成，口罩外殼貼面膠邊以TPE軟膠加入納米銀離子物料製成，具有很強殺菌和殺病毒功能。同時，這種結構的口鼻罩相當堅固耐用，用戶可以使用多種方法來清潔，包括酒精、熱水、紫外光照射，甚至放入洗碗碟機清洗。

由於TPE軟膠比較親膚和舒適，不易造成皮膚敏感。基本上，用戶購買一個口鼻罩之後，只需要每日更換濾芯便行。而濾芯面積很小，只覆蓋鼻子部分，所以更換成本較低，也可以大幅減少廢物問題。此外，為了迎合不同的用戶，設計了3種尺寸（細碼供小學生使用）和4種顏色（黑、白、膚色、透明）。

申內地專利 每個零售價195元

林勵章稱，口鼻罩在香港設計，外殼和內層在公司深圳廠房製造，濾芯由本地口罩生產商銀星環球發展代工生產，整件產品計劃在港發貨，以自有品牌「港嘢」推出，也接受企業客戶聯乘合作。預計大約2月中，口鼻罩會開始在公司網站www.5cltd.com和微信網店發售，每個零售價195元，包30片濾芯；濾芯每包120片零售價60元，平均每片0.5元，兩者免收郵費。之後，公司會和其他網購平台、藥房甚至食肆商討合作，不排除借助銀星的網絡來銷售。

他表示，有感新冠疫情對於飲食業的打擊特別大，希望和食肆合作。他舉例說，酒樓等食肆可以讓其顧客達到某個消費額之後，以優惠價換購口鼻罩，以顯示重視顧客安全。他希望，這種合作方式可以讓雙方做多些生意。

稍後推紫外光消毒便攜膠盒

公司計劃稍後再為口鼻罩推出一款可以摺疊的便攜膠盒，並加入了紫外光消毒功能；口鼻罩的用戶每逢進食時，就可以將口罩外殼放入盒內消毒。推出這款摺疊便攜消毒膠盒，主要是為了方便用戶，而不是為了增加盈利，零售價將定於約50元。

除本地發售之外，口鼻罩可能會出口到北美、歐洲和東南亞。林勵章亦經營另一家公司，替北美客戶生產食品包裝盒及替歐洲客戶生產迪士尼授權公仔。他初步向客戶介紹過口鼻罩，他們都表示有興趣引入。

另外，由於口鼻罩的濾芯面積小，若以全速生產，每小時產量可達約1萬片，生產速度方面不成問題。反而是因為濾芯帶有靜電，容易黏在一起，現靠人手點算和包裝，較耗用人力。公司將和銀星研究，稍後在濾芯生產機的出口加裝一部自動化包裝機，以解決問題。