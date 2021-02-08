觀塘重建裕民里4月開幕 裕民坊回遷戶免租半年

韋志成稱，新商場正加緊驗收裝修工程及試運機電設施，15個從裕民坊搬入新商場的回遷戶，亦加緊籌備復業。他說為進一步協助回遷戶應對疫情帶來的經濟挑戰，將從3月回遷戶簽訂租約起，提供為期6個月的免租安排，即9月起才要支付租金。根據市建局向構築物經營者提供的「遷置安排」，在裕民里預留店舖繼續經營的商戶，將以市值租金或應課差餉租值的一半為基準，享受優惠租金，為期3年。

優惠租金管理費減半為期3年

此外，由於回遷戶主要提供雜貨、家品、小食和飲品等價錢大眾化的商品和服務，相較商場內其他較大型的超市、零售和食肆，他們的店舖租金佔營業總額比例會較高。韋志成表示，市建局將為回遷戶提供50%的管理費寬減，為期3年。

至於重建項目內涉及約110檔持牌固定攤檔小販，韋志成稱市建局興建「同仁市集」，作為他們遷往日後永久小販市集前繼續經營的過渡措施。市建局亦為市集的小販持牌人提出特別搬遷方案，收取特惠津貼後可暫時休業及交還舖位。市建局預計新市集將在4月與第二、三發展區商場及「裕民里」同步投入服務。