紙包佔市面飲品17% 環團促納生產者責任制

余表示政府研究推行塑膠飲品容器生產者責任制，但未計劃向紙包飲品盒徵費，「官方就連回收率數字也沒有」，「會令市民有錯覺，以為紙包飲品盒不能回收」，促政府加強宣傳，以及將紙包飲品盒納入生產者責任制計劃。

環保署：回收紙包需特殊技術

納入計劃須看需要可行優次

環保署解釋，除了塑膠飲品容器，將其他產品引入生產者責任計劃必須全面考慮需要、可行及優先次序，尤其是本地回收市場是否具備技術及處理能力，將容器轉化為具市場價值的物料。

發言人稱，紙包飲品盒由紙、塑膠、金屬薄膜等物料複合製成，須透過特殊技術分離才可有效回收，由於成本高昂，香港可供回收再造的出路不多。為支援紙包飲品盒回收再造，回收基金已批出撥款予綠色力量，鼓勵回收商及拾荒者建立回收網絡。另外，環保署正積極構建社區回收網絡，「回收環保站」、「回收便利點」等均會接收紙包飲品盒。

（城市保育）