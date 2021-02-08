公帑資助紙包飲品盒回收 達標1.5% 半年2.3公噸 綠色力量：市民不知可回收

明報記者 馬耀森

綠色力量獲回收基金資助279萬元，於去年7月起推行「現金回收紙包飲品盒計劃」，以每個5仙價格向前線回收者提供補貼，街角回收店及出口商分別各獲補貼1仙，換言之每個紙包飲品容器補貼金額合共0.07元，希望透過經濟誘因吸引回收。

指金額太低「拎得嚟唔係為一個幾毫」

綠色力量助理教育及項目經理余健綱表示，計劃推行初期有50間街角舖參加計劃，後來有不少回收舖以回收量小、金額不夠吸引等理由退出，現餘約21間店舖收集及暫存飲品盒。其中一間位於元朗的鴻基五金廢紙負責人江女士表示，每個飲品盒補貼0.01元是太少，若「加碼」會較佳。

江女士又稱政府宣傳不足，平時只有在附近居住的街坊拿紙包飲品盒回收，「多數都係啲後生女，拎嚟啲飲品盒都清洗及剪好晒，一疊一疊好整齊」，但街坊送來飲品盒，「拎20個先至得1蚊，拎得嚟回收都唔係為咗嗰一個幾毫」，雖然江稱補貼金額太低，但認為紙包飲品盒清洗及壓平後佔地不多，故參加回收計劃「幫吓手」，「唔係為咗嗰幾百蚊補貼」。

曾申請增加補貼金額被拒

余解釋，去年下半年回收量偏低亦受疫情影響，綠色力量調整計劃，向餐廳收集紙包奶類飲品，盼增回收量。他又透露曾向回收基金申請增加補貼金額但不獲批，故回收量未能改善。

現時全港只有一間位於元朗的廠房「Mil Mill喵坊」將本地收集到的紙包飲品盒再造打漿，該廠創辦人葉文琪稱，該廠2019年10月起運作，他說廠房投產不久便爆發疫情，學校停課打亂計劃，達不到原先計劃每日回收3公噸的目標，實際每日平均回收約1公噸。他說現時會回收紙包飲品盒的市民都是「有心人」，「暫未能突破同溫層」，市民普遍仍未知香港有廠可處理紙包飲品盒。

2019年棄置堆填區的紙包飲品盒逾2.7萬公噸，環保署的「三紙回收」宣傳單張卻一直列明紙包飲品盒不可回收，直至去年底才在可回收的「報紙書刊、辦公室用紙、紙皮」，另闢一欄「乾淨回收紙包飲品盒」，旁邊有二維碼連結環保署的減廢網站，提醒市民送交回收之前，應除去飲管及膠套，剪開一角、冲洗及壓扁，然後將飲品盒交到綠在區區。

（城市保育）