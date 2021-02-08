凌晨上班婦被劫5萬元財物 拘3青少年

14歲被捕林姓少年報稱學生，據悉就讀職業訓練局；16歲被捕梁姓少年則報稱兼職侍應，二人均有黑社會背景，而另一被捕的20歲持本地身分證南亞裔青年，警方於其家起回約1.4萬元現金及一部相信屬女事主的手提電話、八達通卡等。3人已被落案暫控一項搶劫罪，今早將於屯門裁判法院提堂。警方將會申請押後案件，再作進一步調查。

事發上周二凌晨3時40分，一名從事街市生意的41歲女商人，上班期間途經西菁街，遭3名青少年截停，其中一名本地青少年手持木棍，一名南亞裔青年以粵語表示行劫，事主交出手袋及手提電話。事主無受傷，損失載有5萬元現金的手袋、八達通卡、約值5000元手提電話、提款卡等。警方列作行劫，由元朗警區重案組第一隊跟進。探員翻查閉路電視片段鎖定賊人身分，上周五、六分別於天水圍及元朗展開拘捕行動。

警方稱，事主攜帶的5萬元現金為日常生意所需款項，相信她早在大棠路近元朗大馬路已被3賊跟蹤；3賊中一人負責「睇水」，手持木棍者為主腦，另一人負責威嚇，警方正調查3人有否同類案底，並提醒市民年近歲晚小心保管財物。