昔哄繳寄禮費 網戀圈套今誘假投資 網交男友陷「殺豬盤」 男鋼琴教師失1347萬

去年181殺豬盤 涉8500萬

網絡安全及科技罪案調查科總督察朱銘麟指出，警方去年錄得544宗網上投資騙案，當中有181宗屬「殺豬盤」，損失金額8500萬元，受害人有八至九成為女性。他指出，騙徒會透過網上連結，叫受害人下載一些虛假的投資應用程式，聲稱短期內有高回報。頭幾次「投資」時，騙徒會讓受害人嘗甜頭，令他們信以為真。但當受害人希望提款時，那些由騙徒操控的投資應用程式「客戶服務」人員，會以不同理由拒絕提款，並不斷指示受害人需存入更多金錢，目的只為騙取更多款項。

誘用假App 「客服」拒提款

商業罪案調查科反詐騙協調中心署理警司顏凱欣表示，去年損失金額最大的一宗個案，受害人為40多歲男子，任職鋼琴教師。去年8月他在交友平台Grindr結識一名自稱紅酒公司老闆的男子，二人發展成情侶。該名騙徒誘使他下載一個投資應用程式，並參與投資項目。他在8月20日首次投資4萬元，該平台顯示他賺得6000元，令他相信投資項目高回報。由當日起至9月17日，事主一共轉帳16次，涉及1347萬元。

直至9月，事主希望提款，但該投資平台的「客戶服務」人員稱他曾涉「違規行為」，故資產被凍結，若要解凍，必須額外存放460萬元，否則餘額將被沒收。事主認為不合理，發現被騙，最終在9月27日報警。

「分析師」騙390萬 女子買樓撻訂

另一名受害人B小姐亦損失慘重。她去年12月在「抖音」認識一名報稱是外匯分析師的男子，對方每日吹噓自己如何協助一些平台賺錢，並向B推銷投資。她在首兩次投資分別賺得300及6600美元，其後不斷加大投資金額，由去年12月28日至今年1月4日一共轉帳10次，投入390萬元。不過，她在第10次轉帳後，發現該投資平台已失效，無法登入，驚覺被騙。

該名受害人表示，本身這筆錢用作買樓，如今墮入騙局，買樓不成要「撻訂」，損失500萬至600萬元，感嘆「被騙感覺天塌下來」，告誡大家不要胡亂結識陌生人。

警方表示，雖然網上投資騙案不時推陳出新，但主要都是利用人的貪念，呼籲大眾不應隨便在網上披露個人資料，愈披露得多，愈容易成為騙徒目標。此外，警方提醒切勿輕易接受交友邀請，以及相信初認識的網友，要保持警惕，並切勿下載來歷不明的應用程式。去年涉及網上投資的騙案有544宗，涉款2.66億元（見圖）。