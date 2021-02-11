DSE新科免費平台學IT 協辦IBM：貼近業界所需

目前已有5間本地學校、過百名學生參與，目標今年拓至50間學校，同時利用IBM自學平台「Open P-TECH」，將新興技術如聊天機械人、區塊鏈、網絡安全等科技知識帶入學校。

P-TECH全球240學校使用

IBM早於2011年推出「P-TECH學習模式」，將新興應用科技帶入學校，現時全球已有28個國家及地區、逾240間學校推行。IBM去年獲教育局支持，與馬會慈善信託基金及浸大合作，開發出DSE應用學習科目「資訊科技精要」課程。學生於中四至中六需學習6個課題，包括資訊科技概要、編程、數據分析、開發應用程式等。陳國成表示，對比傳統的ICT學科，其課程最大特色是內容貼近業界所需，亦重視學生與科技業界交流，學生可到科技公司參訪，亦有科技從業員與學生分享。

非學生亦可使用 學新興技術

去年5月，IBM美國總部於全球推出免費網上自學平台「Open P-TECH」，除學生以外，在職或退休者都可透過平台學習新興科技，包括聊天機械人、區塊鏈、網絡安全等主題。

陳國成表示，公司冀利用平台上的內容，將科技知識帶入校園，而IBM的義工亦可於學校協辦活動，令教學內容更生動，從而與學生有更多互動。

萬鈞伯裘書院為其中一間正參與課程的學校，去年有25名學生修讀課程，今年有21名。該校學生均表示，因對電腦及編程感興趣才選修，其中同時修讀ICT及IBM課程的中五生張毅灝表示，ICT學科包含的課題多，而IBM的課程對於課題講解較深入，兩邊的學習可互補。

明報記者 林穎茵