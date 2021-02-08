封年宵檔年花贈市民 支聯會稱失20萬收入

收兩日捐款僅抵開檔開支

李卓人稱除了六四集會外，年宵攤位是該會唯一籌款場合，去年年宵有約20萬元收入。他稱今年支聯會花費2萬元購入年花，攤位被封後，灣仔區議會主席楊雪盈、葵青區議員梁錦威等協助分發年花，但過去兩日捐款只能填補開支。李卓人說，原打算以年宵收入應付去年六四集會案的費用，餘款則撥至六四紀念館。

捐款市民自稱非支持者：被禁維園賣花不應該

大坑節周末在維園附近舉行，楊雪盈前日早上將支聯會年花運送至活動場地，她稱街坊反應踴躍，至昨日下午，約20桶花只取剩一桶。市民可即場以現金捐款給支聯會，或掃描二維碼捐款。前來捐款的陸先生認為，言論自由收窄已是不爭事實，政府關閉支聯會攤位原因路人皆知，認為扼殺市民的權利，「我不會特別支持他們（支聯會），但他們不應該被禁在維園賣花」。

全國政協副主席、前特首梁振英昨在facebook稱，如政府做法與過去不一樣，是因為過去一兩年有人「大模廝樣地勾結外部勢力，圖謀中國變天變色，不斷衝擊中國的主權、安全和發展利益」，導致如今「搭沉船」，形容這是政治鬥爭中的「鍊爆」；賭博中的「輸凸」。

余若薇揮毫「好人平安」 籲捐612

另外，多個民主派政團，包括民主黨、社民連、新民主同盟、支聯會及工黨昨在銅鑼灣設街站，並在全港多區派發超過10萬張由公民黨前主席余若薇題字的「好人一生平安」賀年揮春，呼籲市民捐款支持「612人道支援基金」。

民主黨主席羅健熙表示，基金財政透明，但難料政權會否因政治考量，亂用洗黑錢等罪名打壓，認為目前亦難採取什麼方法分散風險。