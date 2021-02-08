社聯：36萬戶失業開工不足 1/3低於貧窮線

不限基層低學歷 失業中位數增至108天

社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平指出，本港失業人數持續上升，失業者的失業時間亦持續增加，中位數由2020年第二季的69天上升至第三季的108天。

社聯按去年第三季數據分析失業及就業不足情况，發現全港逾210萬個從事經濟活動的家庭中，約17%（約36萬戶）受失業及就業不足影響，涉及約112.5萬人，當中約34.1%家庭收入低於貧窮線。

黃和平表示，受影響行業不限於基層職業，部分中等薪金職業的失業率亦高企。從事服務工作及銷售人員的失業率高達10.4%，工藝及有關人員的失業率達9.9%。失業亦不限於低學歷者，具專上教育文憑學歷者失業率高達8.9%，超越低學歷失業者。

稱僅5.3%領綜援 倡研失業保險制放寬職津

社聯業務總監黃健偉指出，現時綜援制度未必能保障這些失業家庭，原因是失業問題影響廣泛，除了基層，不少擁有較高學歷的人亦加入失業大軍行列。他建議政府設立短期失業援助，以及放寬職津計劃的最低工時要求，由72小時下調到36小時等；他又促請政府研究失業保險制度，以協助不同階層的失業者應對失業危機，在失業期間維持生活。