稱無意重設國教科 楊潤雄：建基事實 新通識可談內地問題

稱國民教育滲透各科成效更好

楊潤雄連日就通識改革解畫，他昨在無綫《講清講楚》說，現時社會似乎對本港憲制地位、香港與國家關係等認識不足，在學校提出相關重點屬教育「應有之義」。他說冀透過課程、活動及內地考察，讓學生「親自理解及感受自己是國家一部分，我們有責任貢獻國家」。另外，楊再度否認新科等於國民教育科，又稱政府2012年曾推出德育及國民教育科，當時引起社會很多討論，「在今時今日社會，我們是否應做此事（設國教科）？」

倘中港法律惹疑可講解兩制 「沒絕對好不好」

教育局上周向學校發有關國安教育的指引，提及教師教學時「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」。被問及日後新科師生能否討論內地發展的問題，以至較敏感的法治議題，楊潤雄說新科目課堂仍可討論內地貧富懸殊、不同地區發展差異等問題，但強調討論必須基於事實，使學生可根據事實理性分析。楊又說教師要盡量為學生解惑，倘學生對中港法律制度有疑問，這是好機會讓教師講解一國兩制之別，「兩個司法系統沒有絕對的好或不好」，教師可與學生理性分析兩地法制，讓學生自行判斷。

認出版商準備時間短 局方將多製教材

當局擬於9月在中四推行新科目，楊說局方加密到校檢視推行情况，了解教學有何困難，「主要從如何令科目健康發展角度出發」，與現行視學、課程探訪等分別不大。他又承認出版商準備新教科書的時間很短，局方將多製作教材供學校使用，而現有不少關於《基本法》、國家安全等教材，亦可用於新科。

中學生組織設街站籲反對改革 警記身分證

「香港中學生關注組聯盟」昨日下午於銅鑼灣與中西區議員梁晃維設街站，呼籲市民聯署反對當局改革高中通識科，其間有警員在附近拍攝街站情况，並記下擺街站成員身分證資料。

政務司長張建宗昨亦在網誌稱，通識科新課程後讓學生了解國家發展、《憲法》、《基本法》及法治，加深國民身分認同和公民責任感，形容「新課程改革目標清晰，方向正確，讓教育回歸教育」。他希望「教育界與政府同行」，社會支持課程改革。

（港區國安法）