檢280公斤大麻花歷來次多 值6300萬

偏遠村屋變儲存倉 拘一漢

被捕41歲姓李男子報稱商人，為販毒集團重要人物。他被暫控一項販運危險藥物罪，今日將於九龍城裁判法院提堂。行動仍在進行，警方不排除有更多人被捕。

西九龍總區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，上周五中午12時進行展開代號「勇破」的打擊毒品行動，探員於落馬洲米埔新村附近埋伏，其間一名可疑男子從目標單位步出，探員遂上前截查，並持搜查令進入村屋單位，發現21個尼龍袋內藏有456包大麻花，共重280公斤，市值逾6300萬元。行動中亦檢獲一批真空袋、抽真空機等工具。

警方表示，案中檢獲的大麻花數量為歷來第二大宗，初步相信大麻花由北美洲偷運抵港；雖然疫情下娛樂場所需關閉，但相信仍有不少「暗場」正違例營業及供應毒品。警方又稱，涉事村屋位置偏僻，存放毒品的房間有上鎖及關窗，並長時間開冷氣，避免泄漏毒品氣味。

警方指出，大麻花毒性較大麻葉高，令人容易上癮，對健康的傷害亦較大。警方留意到，近年檢獲的大麻數字及吸食大麻人數均有上升趨勢。禁毒處及警方數字顯示，警方去年全年共檢獲1070公斤大麻，較2019年的374公斤上升近2.9倍。而2020年首三季，21歲以下被呈報吸毒的青少年中，逾51%曾吸食大麻。