涉煽動行為 國安處再拘網台傑斯 控4罪今提堂 大狀：法例古舊定義廣泛

動用80年前法例 料因現例未覆蓋

傑斯去年2月在個人頻道宣布發起「千個爸媽 台灣助學」眾籌計劃，稱部分香港青年因反修例運動惹上官非而到台灣，希望透過計劃主要幫助就學的年輕人。去年11月，警方以傑斯、其妻曾碧雲及助手利寶麗涉嫌「洗黑錢」拘捕他們，傑斯及利寶麗亦同涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」。上月29日，警方就此案再拘捕2男1女，3人保釋候查，5月上旬須向警方報到。至昨日，警方表示，國安處經進一步調查，於港島區以《刑事罪行條例》第10條涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕一名52歲男子。他被控4項「作出具煽動意圖的行為」罪，今日將在西九龍裁判處提堂。

大狀：須提實質行為 警屢動用如趕盡殺絕

「煽動罪」來自英國普通法，1938年由英國殖民政府引入香港。大律師陸偉雄指出，相關法例古舊且定義廣泛，過往亦較少以「煽動罪」入罪的案例，相信警方動用此例，是基於現行法例中未有條例可覆蓋被捕人的行為。但陸偉雄指出，以「煽動罪」提控，控方必須提出被告有何實質行為達至煽動，再交由法庭按客觀環境及證據推論。陸又稱，若涉鼓吹煽動行動，亦可能觸犯相關法例。陸認為，近月警方數度動用此例拘捕，有如要揪出「幕後黑手」趕盡殺絕；而拘捕行動雖由國安處執行，但相關條例屬普通法，相信保釋條件不會太嚴苛。

去年3月，中西區議會主席、民主黨鄭麗琼涉在社交媒體轉發一個不當地公開一名警員及其家人資料的帖子，被警方指違反《刑事罪行條例》第9條及第10條「具煽動意圖」罪，凌晨被警員上門拘捕。去年9月，人民力量副主席「快必」譚得志被國安處以涉嫌觸犯《刑事罪行條例》「發表煽動文字」拘捕。

翻查資料，傑斯去年11月被捕獲釋後，於網台及facebook專頁表示「暫別咪前」，專頁其後亦已刪除。他最近一次公開現身為上月15日，律師兼民主黨九龍城區議員黃國桐被指協助12港人潛逃被捕獲釋後，傑斯到沙田警署聲援。

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