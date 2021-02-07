文員失業創業賣生果 嘆商場舖租3萬仍「租爆晒」

幸抽中臨時街市檔

生意夠應付成本及生活費

杜小姐是天水圍臨時街市水果檔檔主，她在疫情下失去文員一職，毅然轉行創業，起初在同區商場找舖位，每月舖租至少3萬元，但仍會「租爆晒」，「租咁貴，難怪生果賣咁貴」。她去年10月申請臨時街市攤檔，幸運被抽中，開展創業之路。她形容臨時街市早上人流較冷清，下午較熱鬧，生意「算可以」，但僅夠支付成本及自己的生活費。

另一檔主：臨時街市月租3450元

被問及開檔最難之處，杜小姐說留意到臨時街市部分水果檔在同區有分店，「會望住我間店售價調整價錢」，但她不會惡性競爭，希望以合理價錢售賣新鮮水果，平日主要從果欄取貨。農曆新年將至，她希望臨時街市不要出現新冠病毒確診個案，生意可穩步上揚。

另一水果檔負責人何女士在同區街市營運水果檔超過10年，她透露，食環署臨時街市月租約3450元（未扣政府支援措施），但同區街市相連舖位，月租至少5萬元，可見兩者租金相差甚遠。她表示，疫情下經濟差，貴租舖位的生意僅做到收支平衡，慨嘆「根本賺唔到，甚至要蝕住做」。她歡迎增建食環署街市，稱現時租金低廉，生意才有好轉。

翻查資料，臨時街市有12檔供較少營運經驗的人申請，若申請人是天水圍居民，可額外獲發多一張抽籤紙，以增加中籤機會，促進居民原區就業。