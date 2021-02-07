天水圍廉租公營街市 物價僅平私營一成 居民稱不似預期 團體促建大型永久政府街市

主婦稱臨時街市僅海鮮凍肉較廉宜

40餘歲家庭主婦阿如在天水圍天悅邨居住逾15年，熟悉區內街市物價，現在每周到臨時街市購物3至4次。她最初預期臨時街市租金低，「價錢會平啲」，希望「慳得一蚊得一蚊」，但目前觀察僅得海鮮及凍肉類價錢較低，其他食材會到另一街市購買，有時「一日要走兩個街市買餸」，希望天水圍盡快有大型的公營街市。

監察公營街市發展聯盟於2月3日下午時段做調查，比較蔬菜、鮮肉、水果類等7類食材。結果顯示，天水圍3個街市，包括私營的領展商場的T Market及天澤街市，以及食環署臨時街市，前者兩個街市物價較貴，購買11項食材分別平均花費348.3元及350.8元；臨時街市最平，平均花費315.5元，便宜逾一成。

眾多食材中，以牛肉價錢相差最多，天澤街市最貴每斤售138元，T Market則98元，相差40元；而臨時街市售每斤118元，顯示公營街市檔未必較低價。每斤西蘭花售價，公私營街巿亦可相差近10元，T Market的3檔商戶平均售價每斤20.67元，臨時街市則兩檔平均賣11元。

團體料檔主難估人流

未敢大手入貨降成本

天水圍社區發展陣線組織幹事楊健濱接受本報訪問時說，居民普遍認為臨時街市物價「不似預期般便宜」。他估計因街市得36檔，數目太少，貨品種類不夠多，未有出現同區街市互相競爭，加上檔主難以估計人流，未敢大手入貨降成本。他建議政府參考元朗公營街市有約350檔，天水圍人口比元朗更多，應有相若比例的公營街市檔，建議政府加快落成永久公營街市。

食環署發言人說，政府不會管制公眾街市的貨品格價，但相信檔戶因應營運成本，訂出合理價格，署方會繼續檢視天水圍臨時街市營運情况。