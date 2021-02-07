官稱警或認錯人 青年管有激光筆脫罪

被告陳勁安（27歲），控罪指他於2019年11月2日，在油麻地近鴉打街及永星里交界的公眾地方，攜有一個能發出激光光束的裝置。鄭官在裁決時稱，本案爭議在於被告管有激光筆的用途，兩名警員供稱，有人在彌敦道用激光筆照向警方防線，看到被告有投擲動作，認為兩人觀察脗合。被告前上司供稱，被告在地盤工作時需用激光筆與貨車司機溝通，指揮他們入油，惟地盤無儲物櫃，被告需帶走激光筆、圍巾及面巾等工具，鄭官最終接納物品屬工作性質，但只能解釋物品用途，不代表被告沒有照射警方。

兩證人證供相同 官稱感奇怪

鄭官又指出，被告女友的姊夫及同事均稱當晚正與被告吃飯，故被告不可能出現在案發現場，惟鄭官質疑兩人證供相同，感到奇怪，包括形容警方「企成一個半圓形，企好疏」，又不約而同將身分證說成「卡片」，更同時形容激光筆跌在地上的聲音為「清脆」，但亦考慮到其中一名證人只是被告女友認識兩天的同事，與被告非親非故。

鄭官認為，所有證供均無法肯定被告就是照射警員的人，基於疑點利益歸於被告，裁定其罪名不成立。

【案件編號：KCCC1186/20】