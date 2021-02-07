談引入海外醫生 李國章籲醫界勿為飯碗反對

李國章形容持香港永久居民身分證的海外醫生是「港人子弟」，他們回港執業，對病人是好事。他說明白本港醫生因「飯碗問題」反對修例，多些醫生會令「餅仔分薄」，但「希望本港醫生都要有醫德，不要自私」，又稱本港醫生反對修例，等同杯葛海外港人。

蔡堅：反對只為維持醫療水平

考試不存歧視

醫學會會長蔡堅不評論李的說法，強調反對修例的醫生只想維持醫療水平，海外醫生通過本港執業考試，就是最為病人着想的做法，並不存在歧視。他認為執業考試多年來行之有效，若然修例屬倒退，亦不認同可吸引人才到醫管局任職，政府修例似想解決政治問題，而非醫療問題。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，醫生執業考試不是杯葛或歧視任何人，各地文化不同，考試能證明海外醫生能力。她稱「睇唔到有需要引入免試醫生」，未來經濟下行，醫管局撥款有限，醫生空缺不會急增，應優先吸納本地醫學院畢業生。

港大及中大聯校醫學會及醫學院學生代表昨發表聲明，反對政府修例的提議，並認為豁免執業考試破壞專業把關機制，損害醫療質素，且由政府制定「認可」資格的機制，有欠公允和透明，亦未能對症下藥解決本港醫療問題。