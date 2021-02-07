東鐵新信號系統九卡車啓用同現故障 乘客憂少3卡更擠迫

信號故障致延誤

九卡車廂壞供電要入廠

九卡車行駛尚算暢順，而昨早7時39分，東鐵線一度出現信號故障。港鐵回覆稱，上水站附近當時有信號系統運作不暢順，導致個別列車有些延誤，工程人員即時處理，車務控制中心亦作出車務調動，經處理後已回復正常。另外，昨午5時25分，一列東鐵往紅磡方向九卡列車在駛經大學站附近時懷疑列車上有供電組件故障。港鐵表示車長重啟相關系統，約三四分鐘後可繼續行程，列車抵達總站後被安排回廠檢查。

九卡車車廂內扶手經改良，並新設「二人座位」。坐二人座位的尹氏夫婦說座位設計狹窄，如非與「另一半」一同乘搭，不會自己一人坐該位置。

新設「兩人座」

女乘客：獨自搭不會坐

一名不願具名的鐵路迷從早上5時半首班車便一直由紅磡站開始來回搭東鐵，至中午會合友人吃午飯後再乘搭，下午2時在上水出閘後打算買頭等車票再入閘，「好開心，我期待咗好耐，真係好耐」。另一鐵路迷、12歲的Kelvin從大埔墟搭到紅磡，再由紅磡搭到上水。他說九卡車有點搖晃，另關門指示響聲與關門的一瞬間不同步。他沿路一直用手機拍片，說要放上YouTube與人分享。

鐵路迷：九卡車有點搖晃

另外，不少家長帶小朋友搭新車。鄭氏夫婦帶10歲及11歲兒子坐9卡車，皆因大兒子特別鍾情西鐵線及馬鞍山線的九卡車，一家更特意買了頭等車票，舒服坐車。陳先生也帶同4歲兒子搭新款車，說兒子前日看到相關新聞時已不斷要求帶他搭新車，因兒子乖，故答允。陳說九卡車載客量較少，擔憂繁忙時間或更擠迫，盼港鐵在調動班次時避免上述情况。