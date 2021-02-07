鄧炳強稱滅罪會獲區會撥款大減 多區會喊屈稱從未收申請 有認削撥款抗議政府

鄧：批錢可能以前1/10都無

不過，有兩名區議會主席承認，因政府削區議會撥款或民政處取消區議會開設委員會、不作秘書支援，故削減由民政總署委任的滅罪會預留撥款。

鄧炳強昨早出席港台《星期六問責》時稱，去年仍錄得多宗電話騙案，警方需加強宣傳，包括在社交平台多推廣，亦會透過傳統方法向長者宣傳。被問到現時警民關係不好，警方即使多宣傳，是否可能有部分人未必「聽得入耳」，鄧回應稱，可能有些少影響，舉例近期有好多分區滅罪委員會向他反映，希望在區議會申請撥款作推廣宣傳，但「𠵱家批嘅錢可能以前十分一都無」，「會唔會因為佢哋覺得，如果畀咗（錢）你滅罪，好似幫咗警察喎，我哋都發覺可能有咁嘅情况」。

油尖旺、觀塘、元朗區議會都有預留撥款予滅罪會。油尖旺區議會副主席余德寶稱，2020/21年度預留約33萬元用作宣傳滅罪，但滅罪會無向他們申請撥款，希望鄧炳強不要認為區會「將政治放到好高」，強調會考慮申請是否合理和有需要。元朗區議會主席黃偉賢稱追問過民政專員多次，但滅罪會都無向區議會申請撥款，「根本係佢哋特登唔嚟申請，就屈我哋唔批錢畀佢」。觀塘區議會主席蔡澤鴻稱，即使滅罪會踢走所有民主派委員，亦沒有削減滅罪會撥款。

黃大仙、深水埗、南區、灣仔、屯門、大埔、中西區將本年度預留予滅罪會的撥款取消，但當區區議會主席均稱滅罪會可就個別活動申請撥款，惟至今沒有。灣仔區議會主席楊雪盈稱，早前邀請滅罪會委員向區議會講解活動計劃、交財務報告，但無人出席，「有咩成員唔知，又唔知滅罪會做什麼減低罪案。我們不可瞌埋眼批公帑」。南區區議會主席羅健熙批評警察想做宣傳不會無錢，「乜都入晒區議會數，講到好重視，但區議會想傾警察相關議程，又常拒絕出席」。

議員：多聚眾活動 疫下怎舉辦？

深水埗區議會主席楊彧、東區區議會主席黎志強和沙田區議會主席程張迎表示，滅罪會過去辦嘉年華、講座等都是聚眾活動，反問在疫情下是否可以舉辦。中西區議會主席鄭麗琼質疑：「嘉年華唱首歌就可防止罪案？」

大埔區議會主席關永業承認是因政府削減區議會撥款，故削減由民政總署委任的滅罪會撥款抗議。

屯門區議會主席陳樹英稱制訂2020/21年度財政預算時，有預留撥款予當區滅罪會，其後因屯門民政處取消了當區公民權利發展委員會，指其職權範圍（包括調查屯門區警方執法）不符區議會職能，且秘書處不予支援，故區議會議決取消對滅罪會的預留撥款，以示抗議。