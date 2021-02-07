重案警倒斃警總 臥摺牀遺嘔吐物

已下班 留辦公室

37歲死者姓許，隸屬港島總區刑事總部重案組3A組，現場是警察總部堅偉樓港島總區刑事部2樓辦公室。昨早8時許，一名在總區重案組辦公的督察返回上址辦公室，發現大門虛掩，許姓男警仰臥在一張摺牀上昏迷，嘴及地下有嘔吐物，頭部60度向側傾斜。督察致電999求助，5分鐘後救護員趕至為昏迷男警急救，男警當場證實死亡。昨午12時許，食環署一輛黑箱車駛入警總，仵工將男警遺體舁送西環域多利亞公眾殮房檢驗，有警車在殮房外戒備。

凌晨4時死 未見酒精飲品

灣仔警區總督察（刑事）何兆東表示，根據死者背部的屍斑，初步判斷他於昨晨4時死亡，其死因及確實死亡時間有待驗屍確定。警方調查顯示，事發時男警正休班，他前日最後上班，「流水簿」有記錄他正式下班的時間，現場辦公室未見有食物或酒精飲品。被問到男警事發前連續工作多少個小時、死前有無飲酒，何稱案件細節仍在調查，不便透露。案件列作屍體發現，交由灣仔警區重案組跟進。

同袍指重案組工作繁重

有任職港島總區重案組的警員說，重案組負責較複雜案件，工作繁重，工時不穩定，如有重大案件，「有時連踩24個鐘都唔奇」，但他自己甚少在辦公室睡覺，「可能返屋企瞓四五個鐘又返番工」。