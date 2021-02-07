資深警：「搭上搭」僱黑工 僱主鮮「斷正」

該名警員稱，以冒牌車厘子騙人的一定不是女散工，但要追查真正主犯及僱請黑工的主犯並不容易，因為僱用黑工通常是「搭上搭」，除非僱主在場「斷正」，執法部門可用協助及教唆違反逗留條件罪名將之拘捕，但這些「上游」僱主一般不會在場。他分析，要追查今次案件的幕後欄商十分困難，因為果欄欄主會租欄予人經營，經營者又或請人在場收錢，靠閉路電視監察，不會現身，即使在場找到非法勞工，欄主都會聲稱不知情，執法部門若要跟進，或只能在場等候晚間到場收錢的負責人，但負責人亦未必是僱主，最終承擔責任的往往是「炒散」工人，十分不公。

社區組織協會幹事施麗珊表示不時接觸到持雙程證「打黑工」的婦女，她們不符合申請綜援資格，部分人只有在港的子女可申請，「可能一個人的綜援，兩個人用」。她說這些婦女部分以往會即日往返深圳，在當地打工，疫情下只能留港，故有人會「偷雞」打工幫補家計，認為她們在港非法工作而被控告亦合理。