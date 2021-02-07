售冒牌車厘子 黑工囚兩月 官稱婦「攬晒上身」 質疑沒控僱主

持雙程證 求情稱夫疫下失業

辯方求情稱，被告陳美娜（41歲）與丈夫育有3名在學子女，丈夫因疫情失業，全家靠14,400元綜援金過活，被告見臨近新年，為打工幫補家計才犯案。裁判官鄭念慈隨即反問「咁……生活好差咩？」又問「點解會喺嗰度打工嘅？我唔明白！有個神秘人聘用你？」

控方：海關仍在調查

鄭官又說案中「顯然有人聘用非法勞工」，又問控方為何只起訴被告。控方稱海關仍在調查案件。

鄭官判刑時說，臨近新年及水果當造季節，車厘子是港人喜愛的水果，涉案牌子亦受人喜愛，價格數百元一盒，無良商人的行為對消費者不公道，但實際上未能得悉被告如何被聘用，亦不知誰是僱主，故被告要獨自承擔銷售及管有涉事車厘子的責任，考慮她認罪，扣減刑期三分之一後，判處她監禁兩個月。

控罪指被告在2021年2月4日，在油麻地石龍街地下5A-6A臨時店舖，出售應用偽造商標「43°South」的貨品，即一盒車厘子。陳另被控分別於5A-6A臨時店舖及6A店舖內，為售賣或任何商業或製造用途而管有68盒及127盒應用偽造商標的車厘子。

另控打工違逗留條件

陳美娜亦被控違反入境處的逗留條件，即由2021年1月12日至4月12日以訪客身分留港期間，不得接受有薪或無薪的僱傭工作。

本報記者昨到油麻地果欄5A及6A店舖觀察，現場所見，該店有售「43°South」車厘子，記者查問有關店舖是否5A及6A，一名自稱為替工的女子最初稱「是」，其後說「不清楚」，她亦稱不知店名。現場所見該店有兩人看舖，均自稱替工，同說檔主不在。有於果欄購買車厘子的市民說對冒牌車厘子不能擔心太多，又稱購買前有查看包裝盒上的條碼及產地等。

【案件編號：KCCC407/21】