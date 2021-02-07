冀港保留開放形象 科研投放須有耐性

自己沒觸及政治 不覺學術自由收窄

坊間憂慮香港學術自由被收窄，沈祖堯卻不覺得有任何改變，但坦言不排除因為自己無觸及政治。他認同維持學術自由和開放尤其重要，包括哪些人可來港做學術，香港的人又能否很自由外出講學、研究、合作等。本港有5間大學在全球排首百位，沈認為如想穩守地位或更上一層樓，需加強學術和國際伙伴關係，「希望香港保留作為國際大都會開放城市的形象，可吸引到最好的研究人員」。

但沈祖堯稱，香港科研資源分配較周邊地區少，內地清華大學研究撥款就是中文大學的4倍，香港猶如「無得鬥」；新加坡政府每5年推出一個研究、創新、企業化發展藍圖「RIE2025」，過去20年這筆資源高速增長，星洲投放於此範疇佔人均生產總值的比例遠超香港，這是當地成功原因，「你可能說我們用這麼少錢也做到這成就不是更厲害嗎？但如果（香港）有更多資源投放，可能不止目前成果」。

他認為，政府在科研支援上需有方向和計劃，政府能講出想發展電子科技還是大數據，抑或是老人服務，下一步更不吝嗇地投放資源，當外國專才知道香港政府在某一範疇承諾，在一定年份上投放特定資金，會有較大信心移民來港。

「如隻鵝唔生金蛋即劏

難吸引外國人來」

他指港府近一兩年增加科研投放，但不能認為在創新科技投放100億元，就要求兩三年內獲好成果，否則截資助，「科技如耕種一樣，需時讓蔬果成長……如果一定要見到隻鵝生金蛋，唔生即刻劏咗佢，難吸引到外國人來」。