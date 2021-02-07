批政府抗疫不夠果斷及現混亂 「話唔擺花市，聽日又擺番」

去年1月下旬本港陸續錄得輸入確診，政府被要求「封關」堵截內地病人，沈祖堯去年1月底在港台《視點31》提出，必須堵截大量病人經不同方法進入香港，源頭堵截最重要。政府未全面回應封關訴求，有醫護界罷工，沈祖堯於2月初在有線新聞表示，認同醫護擔憂很真實，「政府為何不可完全封關？這是我不了解的」。

回顧一年，沈祖堯認為香港抗疫措施不夠果斷，亦出現混亂，「今日話唔擺花市，聽日又擺番花市」，發放了連政府都不太確定應怎樣做的信息。他又指出，本港在去年容許船員免檢疫，又容許未有陰性結果的人完成檢疫，都有可以改善之處。

笑說最怕被問疫苗有冇用

籲各界耐心看疫苗數據

近月建制派力爭引入國藥疫苗，沈祖堯說：「作為一個醫學研究人員， 在看見很實質的三期臨牀數據前，我很難介紹別人接種某款疫苗，我感到很困難，亦講不過去。」

沈祖堯又笑說近期最怕被問「現在的疫苗有冇用啊？」他解釋，疫苗資料複雜，難做簡單比較，認為政府能做的是盡量取得更多疫苗數據和資料，專家亦需用普羅大眾能明白的語言解說，並呼籲各界要有耐性看疫苗數據。