批政府抗疫不夠果斷及現混亂 「話唔擺花市，聽日又擺番」

【明報專訊】新型冠狀病毒世紀疫症席捲全球逾一年，香港逾萬人感染、死者過百。中大內科及藥物治療學系莫慶堯醫學講座教授沈祖堯評港府抗疫不夠果斷，亦現混亂，「今日話唔擺花市，聽日又擺番花市」。抗疫一年，疫苗誕生引發新爭議，建制派力爭引入未於醫學期刊刊登第三期臨牀研究數據的國藥疫苗。沈祖堯說：「作為一個醫學研究人員， 在看見很實質的三期臨牀數據前，我很難介紹別人接種某款疫苗。」
去年1月下旬本港陸續錄得輸入確診，政府被要求「封關」堵截內地病人，沈祖堯去年1月底在港台《視點31》提出，必須堵截大量病人經不同方法進入香港，源頭堵截最重要。政府未全面回應封關訴求，有醫護界罷工，沈祖堯於2月初在有線新聞表示，認同醫護擔憂很真實，「政府為何不可完全封關？這是我不了解的」。
回顧一年，沈祖堯認為香港抗疫措施不夠果斷，亦出現混亂，「今日話唔擺花市，聽日又擺番花市」，發放了連政府都不太確定應怎樣做的信息。他又指出，本港在去年容許船員免檢疫，又容許未有陰性結果的人完成檢疫，都有可以改善之處。
笑說最怕被問疫苗有冇用
籲各界耐心看疫苗數據
近月建制派力爭引入國藥疫苗，沈祖堯說：「作為一個醫學研究人員， 在看見很實質的三期臨牀數據前，我很難介紹別人接種某款疫苗，我感到很困難，亦講不過去。」
沈祖堯又笑說近期最怕被問「現在的疫苗有冇用啊？」他解釋，疫苗資料複雜，難做簡單比較，認為政府能做的是盡量取得更多疫苗數據和資料，專家亦需用普羅大眾能明白的語言解說，並呼籲各界要有耐性看疫苗數據。