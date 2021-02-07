將留星9年無意入籍 盼常回港睇舊症

望推動星港共享基因組數據

沈祖堯將赴新加坡南洋理工大學接任醫學院院長和高級副校長，他形容是一個偶然機會，本來參與該校醫學院院長遴選委員會，怎料9個月都找不到人，該校便問他加入意願。沈祖堯因該校年輕活潑、富創意、其世界知名的工程學系而受吸引。他說，其高級副校長一職主責醫療和生命科學範疇及協助跨學科發展，盼能協助工程系和醫學院跨學科發展人工智能技術，助推算診斷和治療方案；星港兩地均希望發展精準醫學，當中牽涉基因組大數據，望助推動兩地共享基因組數據，推進科研發展。

沈祖堯本以為太太會反對赴獅城決定，想不到獲支持，因她相信新工作的意義會令丈夫快樂，但疫情下來回兩地要隔離一個月，相信短時間內也難以回港享天倫樂。

病人不捨：希望你會返來

不捨得的還有病人。自從沈祖堯去年宣布赴星消息，每天都聽到病人嘆「我好唔捨得你啊」、「希望你會返來」。當疫情過後，沈祖堯希望可每個月回港兩日，到中大醫院行醫，為舊病人診症。

上世紀80、90年代，沈祖堯到加拿大讀博士，曾考慮移民，但當地工作效率慢，「攞個車牌都要搞好耐，當時我想如果在醫療方面工作和研究，回來（香港）工作會暢順很多」。30多年後回顧，他慶幸當年決定，笑說「我在這裏一年可發表的醫學文章，可能等於在那邊做5年。在這邊做了30年，可能等於在那邊做150年」。

近年香港再掀移民話題，沈祖堯亦耳聞有一定數目醫護考慮移民，亦有幾名朋友考慮中，主要想陪子女到外國讀書。沈祖堯卻無考慮在新加坡「落地生根」，亦不會申請當地居民身分或入籍，全因家人和朋友都在香港，沒與他們相隔的誘因。

回港後盼全情投入畫畫

沈祖堯現年61歲，如無意外，在新加坡完成9年合約回港時已70歲，他計劃日後悠閒過活，全情投入畫畫，臨別相贈「有緣再會」。