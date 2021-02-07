國家准附條件上市 科興：長者病人保護力數據有限

許樹昌：作定論終需三期數據

國家藥監局昨公布附條件批准科興疫苗註冊申請。科興發新聞稿表示，獲批上市是基於疫苗在境外第三期臨牀保護效力試驗兩個月的結果，暫未獲得最終分析數據。科興又列出接種該疫苗的17項注意事項，包括疫苗對60歲或以上人群的保護效力數據有限，糖尿病患者及有驚厥、癲癇、腦病、精神疾病史或家族病史者需慎用，在接種現場要備有腎上腺素等藥物和設備，接種後最少觀察30分鐘等。

疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財認為，科興針對長者和糖尿病人等數據不足才作提醒，他們可否接種要專家評估。疫苗顧問專家委員會成員許樹昌相信，有關資料主要基於第一、二期臨牀數據，不能作準，最終要看第三期數據，包括所覆蓋年齡、副作用機率、對不同程度感染和病毒株的保護效果，再決定是否建議本港長者使用。

港府前晚公布科興表示短期內難在醫學期刊發表第三期數據，已要求科興提供交給世衛的第三期數據。

曾浩輝：如世衛接納 港會跟隨

顧問專家委員會成員曾浩輝昨在新聞博覽館網上論壇表示，若第三期數據曾在醫學期刊發表是好事，但審批時主要針對數據本身，最重要是科興能提供原始數據，「如世衛也可接受這些數據，香港跟世衛做法，不會有很大偏差」。

出席同一場合的顧問專家委員會成員孔繁毅在簡介時，曾展示一頁總結文字資料，內有「發表在經同行評審醫學期刊的完整第三期報告（Complete Phase 3 report published in peer reviewed medical journal）」，而他回應提問時稱，認同曾浩輝說法，若世衛也接納，相信數據也很詳盡，若科興能提交有關數據，委員會會檢視數據是否達標，若不夠資料會再索取。

（疫情第四波）