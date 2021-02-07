首批國藥疫苗運抵 澳門周二起醫護先打

【明報專訊】澳門昨日收到首批10萬劑國藥滅活疫苗，預計周二（9日）開始接種，而首批獲准在香港緊急使用的歐洲製新型冠狀病毒疫苗預計本月底才抵港。本港疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財認為兩地難以比較，因香港設審批程序，澳門主要參考香港及內地情况。他又說，當局計劃待疫苗抵港後，先在10間院舍試行先導計劃，為健康長者接種，測試疫苗外展接種流程。
澳政府：確認效用高於風險
冀新年後優先群組接種
澳門早前採購50萬劑國藥疫苗，昨日首批10萬劑運抵澳門，當局表示，澳門衛生局已審視國藥疫苗的第三期臨牀研究的中期分析總結資料，該疫苗總體保護力達80%，而不良反應發生率不高，大多屬輕微症狀，沒出現嚴重神經系統或死亡等不良反應，且國藥疫苗已獲國家藥監局附條件批准上市，世界多國亦已採用，因此確認使用該疫苗的效用高於風險，批准進口澳門使用。
澳門將於後日開始接種疫苗，醫護優先，當局冀在農曆新年前完成為醫護接種，之後為其他優先群組接種，包括口岸前線人員、警察、消防、冷鏈及處理冰凍食品人員、娛樂場工作人員、學校教職員和有緊急需要前往中高風險地區者等，之後將向全民開放預約接種。澳門衛生局長李展潤昨表示，他會率先接種疫苗。
林正財：港10院舍先打試流程
至於本港，首批BioNTech疫苗預計本月下旬抵港，疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，待疫苗抵港後，計劃在10間院舍試行先導計劃以測試接種流程，包括私營院舍和社福機構營運的院舍，可自行下牀活動的健康長者先接種。他說，初步計劃是藥廠在冷凍倉將疫苗解凍後送到社區接種中心，再由醫管局團隊帶疫苗到院舍稀釋及接種。
對於澳門較香港早接種疫苗，林認為兩地難以比較，因為香港有審批程序，澳門則主要參考香港及內地的審批情况決定是否進口疫苗。
另外，疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨在新聞博覽館網上研討會表示，本港會考慮採購美國Novavax疫苗，正等候該公司公布第三期臨牀數據。