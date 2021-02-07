首批國藥疫苗運抵 澳門周二起醫護先打

澳政府：確認效用高於風險

冀新年後優先群組接種

澳門早前採購50萬劑國藥疫苗，昨日首批10萬劑運抵澳門，當局表示，澳門衛生局已審視國藥疫苗的第三期臨牀研究的中期分析總結資料，該疫苗總體保護力達80%，而不良反應發生率不高，大多屬輕微症狀，沒出現嚴重神經系統或死亡等不良反應，且國藥疫苗已獲國家藥監局附條件批准上市，世界多國亦已採用，因此確認使用該疫苗的效用高於風險，批准進口澳門使用。

澳門將於後日開始接種疫苗，醫護優先，當局冀在農曆新年前完成為醫護接種，之後為其他優先群組接種，包括口岸前線人員、警察、消防、冷鏈及處理冰凍食品人員、娛樂場工作人員、學校教職員和有緊急需要前往中高風險地區者等，之後將向全民開放預約接種。澳門衛生局長李展潤昨表示，他會率先接種疫苗。

林正財：港10院舍先打試流程

至於本港，首批BioNTech疫苗預計本月下旬抵港，疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財表示，待疫苗抵港後，計劃在10間院舍試行先導計劃以測試接種流程，包括私營院舍和社福機構營運的院舍，可自行下牀活動的健康長者先接種。他說，初步計劃是藥廠在冷凍倉將疫苗解凍後送到社區接種中心，再由醫管局團隊帶疫苗到院舍稀釋及接種。

對於澳門較香港早接種疫苗，林認為兩地難以比較，因為香港有審批程序，澳門則主要參考香港及內地的審批情况決定是否進口疫苗。

另外，疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅昨在新聞博覽館網上研討會表示，本港會考慮採購美國Novavax疫苗，正等候該公司公布第三期臨牀數據。

（疫情第四波）