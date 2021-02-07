各部門要「交人」駐疫苗中心 有額外津貼 工會：無人肯做

津貼時薪13至93元

據有關通告，一般中心每日朝8晚8運作，每更有1名主管（每小時津貼93元）、2名助理主管（65元）、22名登記員（35元）及1名雜項員（13元），負責運作15至20個疫苗注射位。文件顯示，各部門要按其本身人力交人，海關、警務處、入境處、康文署等人力較多的部門要交3組更同事。即使人手少於1000的部門如天文台、大學教育資助委員會、特首辦等也需預留1%人手協助接種中心或社區疫苗接種計劃的其他職務。

每間中心分兩更，每更需26名公務員參與，每周輪更工作44小時，返3日全日更（每日約12.5小時）和1日半日更（約6小時），至少參與1個月。

據了解，有月入逾10萬元的公務員被揀選擔任接種中心主管，為期3個月，毋須做原有正職，兼可獲津貼。另有公務員向本報說有關任務周六周日也要工作，且要輪班，令不少同事卻步。

周末要當值 需輪班

熱血公民立法會議員鄭松泰表示，政府目標是希望全港七成市民接種兩針疫苗，需大量人手，擔心倉卒的行政安排會影響恆常公共服務。他說現時接種疫苗的免責條款未清晰，認為公務員要衡量協助運作中心的風險。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員「唔做（接種中心）的話又唔得」，指這是額外任務、要輪班，「被抽咗去做，冇得請假」，無人願意去做；且公務員絕大部分無醫護訓練，「內部反應唔好，個個都驚」。高級公務員協會主席李方冲認為津貼少，「但今次不是錢的問題，而是參與時間長，要一至兩個月」。他認為對部門運作無太大影響。

公務員事務局回覆稱，預計需招募逾1000名在職公務員於各區接種中心提供支援，招募工作仍在進行，現階段未能就有關涉及的開支和人手詳情提供資料。

（疫情第四波）