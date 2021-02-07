袁國勇指追蹤效率低 防護中心：借調紀律部隊後提升

昨日公布的確診中，有兩人分別於上月21及26日病發，即病發約半個月才確診。林文健表示，根據流行病學資料，有不少個案出現病徵後沒即時求醫或檢測，延緩了治療和隔離。他呼籲市民不要掉以輕心，當有輕微病徵和不適便盡快求醫和檢測。

有病人未透露所有行蹤 隱瞞或追究

在追蹤調查方面，他說曾有病人未透露所有行蹤資料，籲市民與防護中心合作，提供準確行蹤，如有刻意隱瞞，當局會根據第599D章，考慮採取法律行動。他亦呼籲市民在新春期間減少外出，避免群體聚集和外出用膳。

衛生防護中心上月在啟德成立個案追蹤辦公室，林文健稱，各紀律部隊一共調派逾130人，配合醫護工作。他說團隊成績顯著，追蹤比例現時差不多增至1比4.5，較以往高。他說中心會留意追蹤情况，決定是否再增人手。

元朗確診者一度失聯 曾到公園餐廳

另外，一名58歲男病人（第10542宗）曾一度失去聯絡，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該病人失聯的兩日曾到訪元朗賽馬會廣場及潮龍園餐廳，會留意有否密切接觸者。

（疫情第四波）