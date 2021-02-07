土瓜灣黃金海岸封兩廈 不發強檢通告免重複

翻查資料，華發大廈近日有兩宗確診，前日（5日）有一宗源頭不明個案，昨日再增一宗相關個案；屯門黃金海岸2期第9座同在前日有一宗源頭不明個案。按過去慣例，兩大廈前日應被納入強制檢測公告，但有關名單不見兩大廈。

大廈貼強檢須知 已驗居民批混亂

昨晚約6時半，華發大廈地下商場10多間商店已關門，平日晚上9時多關店的雜貨店店主林太稱，昨午收到封區消息後決定提早落閘。馬坑涌區議員黎廣偉說，前晚華發大廈門外已貼出民政處的強制檢測須知，惟政府公告未見該廈，他指政府內部混亂，不少居民見民政處貼出通知後已檢測，昨晚再封區，令居民感混亂。該大廈昨晚8時被封，至約9時半，逾半落樓的人沒檢測，只是取罐頭，另有居民說：「行個大運啦！」

屯門黃金海岸二期第9座昨晚8時半被列受限區，至晚上10時半，仍未有見居民落樓檢測。屋苑居民李先生原與住在第9座的街坊食團年飯，得知封樓後到大廈樓下，與被圍封的街坊隔空揮手。他認為政府圍封檢測沒問題，但在公布確診同時圍封大廈強檢，可更快切斷傳播，又稱有年長居民得知大廈現確診後感無所適從，整晚不能入睡。當區區議員巫堃泰批評，政府只能在強制檢測找出零星個案，勞民傷財。

政府前晚封鎖元朗富來花園及馬鞍山恆安邨恆江樓，兩次行動有1033人強檢，沒有人確診，至昨早9時半，馬鞍山受限區有兩人未驗，政府向他們發出強制檢測令及／或定額罰款5000元告票。

許樹昌：一宗就封廈 效益未必最高

自政務司長張建宗上周一（1日）預告將在10日內每日採取封區行動，首5晚行動強制檢測9684人，在屯門發現一宗確診。許樹昌昨在now新聞台《大鳴大放》表示，政府收窄封區範圍，若大廈只有一宗個案都封鎖，「成本效益未必最高」，認為同區相近的兩三幢大廈有確診，封區成本效益較高。

（疫情第四波）