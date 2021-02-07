大廈強檢收緊有確診即驗 首晚6幢 紅磡豁免強檢6歲女中招 專家促孩童補驗糞便

倘有新個案 曾強檢大廈再驗

本港昨增19宗確診，包括16宗本地個案，當中6宗源頭不明，另有20多宗初步確診。首次出席疫情記者會的新任衛生防護中心總監林文健昨公布收緊強制檢測門檻，由原本有一宗源頭不明個案須強檢，昨起全港住宅和商住兩用大廈，只要出現一宗個案，不論是否源頭不明，都會考慮納入強檢公告。中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，即使大廈早前曾強檢，若再現新個案可能會再次強檢，但若新增個案是最新一輪強檢中找到，則不用再驗。

林文健解釋，過去兩周疫情反覆，源頭不明個案比例逾三成，即使確認感染源頭，但病人也可引發另一隱形傳播鏈，目前是非常關鍵時刻，需更強力的防控措施遏疫情，盼「行快幾步」，一出現個案就在所在之處強檢截斷傳播，目標做到「零確診」。

歐家榮昨午稱因應新措施，昨增9幢大廈納強檢，包括早前已強檢的長樂大廈，但食衛局昨晚公布的強檢大廈名單不包括該廈。長樂大廈一名6歲女童確診，她因不能接受咽喉拭子採樣，沒在指定時段內強檢，至2月2日發燒，3日求醫後驗糞便呈陽性，其母1月28日在強檢時呈陰性，昨驗出初步陽性。至於女童會否違強檢公告，林文健稱會跟進個案再決定。

食衛局：6歲以下倘無法採拭子免驗

天水圍天恒邨恒樂樓上周二（2日）被列作受限區強檢時，有家長憂孩子無法在指定時間前排便檢測，當場向民政處人員查詢，獲回覆6歲或以下兒童不用驗，若擔心便去醫院檢測。食衛局昨晚回覆會於受限區設臨時採樣站，安排鼻腔和咽喉合併拭子採樣，如6歲以下兒童或嬰幼兒不能透過上述方式採樣，則毋須檢測。

三跑地盤兩周一驗 無陰性證明禁開工

許樹昌倡每3日驗抗原

另外，三跑群組昨再增3名工人的家居接觸者確診，累計15名工人和12名接觸者確診。林文健說，機管局將加強措施，包括2月9日起要求進入三跑工地人員出示陰性檢測結果才可開工，並要每兩周驗一次；建造商會和建造業議會研究仿效機管局措施，但業界多達10萬至20萬人，需時擬備計劃，料本周可公布方案，盼本月內在全業界推行。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，本港檢測量能力高，降強檢門檻增化驗一定可助找個案。在檢測小朋友問題上，他說小孩難採鼻腔和咽喉樣本，又難在限定時間內必定交到糞便樣本，當局應要求強檢範圍內的小孩事後交回糞便樣本，免走漏個案。

至於地盤檢測，許說PCR檢測太慢，「唔知幾耐先驗得晒10萬人」，14日一檢亦隔太久，中間可能有隱形傳播，建議地盤每3日一次做抗原測試，盡快找出病毒量高的個案。

過去7日平均有30宗確診，許稱疫情正慢慢跌，關鍵是新年聚會會否引致大爆發，估計若過年後無爆發，疫情下降至單位數和源頭不明個案少於兩成後，有望放寬限聚措施。

此外，本港再發現3宗傳播力高的N501Y變種病毒株，包括加納、南非和巴基斯坦抵港者。另早前驗出的N501Y病毒株個案，增4宗證實為英國變種病毒株，一宗為巴西變種。

明報記者

（疫情第四波）

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