警破通粉藏680公斤K仔 超過去14年每年總數

毒品調查科高級警司吳國章表示，探員根據線報，鎖定一個租用私人屋苑單位作毒品儲存中心及分銷中心的販毒集團，周三在元朗青山公路潭尾段一個私人屋苑單位外截查一名正離開的男子，在他的背囊搜出約兩公斤氯胺酮，探員其後搜查該單位，檢獲約5.5公斤氯胺酮，並當場拘捕該名23歲謝姓男子。

貨倉取貨 無業漢被捕

探員在場調查後，相信謝男從貨倉提取毒品，遂押解他到葵涌一個貨倉搜查。貨倉存放了1650箱報稱通心粉、意粉等不同麵食的貨物，探員在其中71箱貨物內，起出逾1600包氯胺酮，每包約重400克，共重674.8公斤，全部收藏在盒裝通心粉內。

警方調查後發現，該批貨物去年由巴基斯坦以船運方式運出，今年1月初到港，存放於葵涌一個貨倉「過冷河」，直至1月尾謝男由貨倉提取毒品，再運到元朗一個住宅單位處理及出售，警方估計有小量毒品已流入本港市面，相信該批氯胺酮是供應本地市場。23歲姓謝男子為本地人，報稱無業，無三合會背景，正被警方扣查，稍後將被落案控告一項販毒罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

吳國章續稱，新型冠狀病毒疫情爆發以來，以人帶毒品過關並不可行，販毒集團改為一次過偷運大批毒品，過往販毒集團曾將毒品藏於果汁、榴槤、奶粉、機器零件及護膚霜內，今次是警方首次發現販毒分子利用通心粉藏毒。

毒品調查科總警司林敏嫻表示，這是歷年來單一檢獲氯胺酮最多的案件，檢獲的氯胺酮數量，超過2007年來各年全年氯胺酮檢獲量。警方亦留意到，過往檢獲的氯胺酮主要來自歐洲及東南亞國家，警方今次首度發現有大批氯胺酮由南亞國家輸入，針對這條新販毒路線，警方將增加情報蒐集，以堵截毒品輸入本港。