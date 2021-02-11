2022年DSE試題出題 審核過程將詳細記錄

民建聯議員周浩鼎昨在立法會教育事務委員會說，去年有試題「扭曲中國歷史、美化侵華暴行」，問當局未來如何監督考評局運作。教育局長楊潤雄說已完成調查報告，並交考評局跟進。考評局秘書長蘇國生稱事後有內部調查，所有建議已交考評局委員會討論，預計2022年DSE全面推行建議。

主要舉辦DSE的考評局以自負營虧原則運作，楊潤雄說，DSE考生人數2014年起持續下跌，但舉行考試成本不斷上升，2019/20年度DSE為考評局帶來約1億元虧損。他又說，現時考評局承擔有特殊教育需要（SEN）考生特別考試安排的額外成本，隨着SEN考生人數增加，料相關成本持續上升。

研資助SEN考生應考DSE

楊說，未來政府考慮資助SEN考生應考DSE，以減輕考評局財政負擔。他又說，正為考評局物色一座空置校舍作考試及評核中心，考評局亦可將正租用商業處所的部門遷到該中心，若以去年價錢計算，料考評局每年可節省800萬至1000萬元開支。