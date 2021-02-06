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教協調查：九成教職員稱復課掛鈎檢測感壓力

【明報專訊】教育局近日提出倘全校教職員於復課前14天完成新冠病毒檢測，全校學生可於農曆新年假期後回校上半日課。教育局長楊潤雄昨強調從無要求學校教職員一定要做檢測，當局僅向學校提供多個選擇。教協就安排向中小學及幼稚園教員做問卷調查，逾九成認為將復課學生人數與教師定期檢測掛鈎令教師感到壓力；超過九成反對當局今次措施。教協批評當局做法欠科學理據，將責任推卸予學校，要求當局立即撤回方案。

楊潤雄昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，局方諮詢過衛生專家，如果教職員做恆常檢測，病毒傳播風險比無做檢測低，而局方一直平衡防疫抗疫及學生學習利益，「若風險進一步降低，我們是否可考慮這群學生的利益多點，讓他們早些回去（學校）？」

教協周四（4日）至周五（5日）向中小學及幼稚園教師和校長發問卷，有近1.2萬個回覆，近八成是教師。約93%認為當局的安排變相剝奪教師參與檢測的選擇權，約92%稱安排不尊重學校及教師。調查亦問校長及副校長在執行教師檢測安排時會否有行政困難，逾六成半表示很大困難。

教協會長馮偉華說，教育界一直嚴守防疫措施，願遵從具科學理據的抗疫措施，惟局方今次做法欠科學理據，批評藥石亂投。馮說，局方沒考慮學校執行困難，不尊重教師及學校，要求當局立即撤回方案。

本報向多個辦學團體查詢會否要求屬校全部教職員做檢測，保良局回覆稱一直積極鼓勵各屬校教職員參與病毒檢測，以減低病毒傳播的風險，局方會繼續呼籲，讓學生可以盡快重投校園、參與面授課堂；佛聯會稱屬校可因應實際情况，按校本決定教職員檢測安排。

教局去信促教師過年勿外遊

另外，教育局昨向全校學校去信，「強烈呼籲」教職員及學生在農曆新年假期期間，應盡量減少外出、避免群體聚集、社交接觸及外出用膳，並應避免非必要外遊，並指明學校須就教職員在農曆年假外遊等校本安排，向教職員清楚說明。

相關字詞﹕檢測 教協 楊潤雄 復課 停課 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎

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