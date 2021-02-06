擬設鐵路署監督港鐵 日後新鐵路或引入營運者

立法會鐵路事宜小組昨討論成立鐵路署事宜。陳帆表示，政府計劃於2022/23年度，將路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科合併成立鐵路署，將隸屬運房局，支援局方管理及監督與港鐵之間的項目及委託協議。他說，鐵路署轄下設有鐵路拓展處與鐵路規管處，由兩名副署長帶領；鐵路署人手編制涉及98人，包括4個首長級常額職位及94個非首長級常額公務員職位，每年平均員工開支總額逾1.25億元。

田北辰關注署長調查權力

新民黨葉劉淑儀表示，港鐵坐擁過多工程項目存在不少施工問題，又稱港鐵到外國多處進行「虛榮」工程，憂慮鐵路署難以管理眾多項目。她指出，兩鐵合併後令港鐵獨大，政府應解決壟斷問題，包括引進其他鐵路公司與港鐵競爭。實政圓桌田北辰關注鐵路署長的權力問題，認為需有調查權力，要求政府堅定不移支持鐵路署調查，「唔好到時又話（港鐵）係獨立上巿公司，有自主權，唔好管得太多」。

陳帆表示，港鐵基本上認同將重點放回香港，又稱日後本港若有個別獨立鐵路路線，不排除考慮如何引入新營運者。他又稱，新的鐵路署長必然有政府全力支持，強調鐵路安全或調查工作中「沒有參與、沒有到現場視察及調查的人，是沒有發言權」。