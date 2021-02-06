東鐵9卡車啟用 轉新信號系統 早上繁忙時段沿用12卡 港鐵免費接駁巴士應變

月台藍綠標示候車處

港鐵東鐵線今日起啟用新的9卡車廂，乘客可透過月台顯示屏及廣播知悉將到站的列車卡數，港鐵亦於月台地上以藍色標示9卡車廂候車處，綠色則為12卡車廂候車處。黃琨暐表示，初期會有6架9卡車廂列車投入服務，又表示9卡車廂較現有列車闊，每卡5道門距離亦拉闊，以便乘客進入車頭車尾位置，但9卡車比現時12卡車載客量低兩成，早上繁忙時段往紅磡方向的列車仍主要使用舊有12卡車。

首班9卡車今早約5時半由沙田站開往九龍塘方向。早上7至8時、早上9至10時由上水往紅磡方向列車會有較多9卡車班次；紅磡往上水方向則於早上7時45分至8時半、早上9時半至10時半較多9卡車。至於何時全面使用9卡車廂，黃稱要待所有列車抵港完成測試，再須視乎乘客的適應情况調整。

東鐵線今起亦會轉用新信號系統。黃說車務控制中心會密切留意列車運作，如出現信號故障，港鐵有應變方案以搶修系統及通知乘客，並提供免費接駁巴士接送乘客。

路政署：未來一年仍混合行駛

立法會鐵路事宜小組委員會昨討論更換列車，民建聯劉國勳指出，東鐵線轉用9卡車是為配合沙中線過海段，惟沙中線延期，關注可否續用12卡車。路政署長陳派明表示，沙中線過海段須用9卡列車及新信號系統，否則過海段無法通車；又指出東鐵線12卡車沿用多年，有需要更換，認為要逐步轉為9卡車亦需要過程，預計未來一年兩款車仍須混合行駛。港鐵本月初公布，目標18個月內將東鐵線全數更換為9卡車。

實政圓桌田北辰表示，沙中線過海段因新信號系統問題最少延遲5個月才能開通，估算經濟損失達3.9億元，認為政府須按協議追討港鐵。運輸及房屋局長陳帆稱會嚴肅跟進，如有損失會按合約追討。

下周四大除夕無通宵車

另外，港鐵宣布下周四大除夕（2月11日）不會通宵行車，但會增加繁忙時間班次。