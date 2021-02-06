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港聞二

傳媒人鄧明儀 遭親子平台追67萬

【明報專訊】親子平台「Mameshare分享媽」創辦人、現為有線寬頻通訊旗下OTT新媒體發展部總經理的資深傳媒人鄧明儀，前日遭其創辦的親子平台公司入稟區域法院，稱她在獲得新投資者注資後，漠視與董事一同訂立的協議，暗中從公司每月支取5萬元，以及私自從公司取得17萬元自用，向她追討共逾67萬元款項。鄧明儀昨晚發聲明稱指控是「子虛烏有」，去年5月28日已辭去Mameshare所有職務，同年6月入稟勞資審裁處向Mameshare追討欠薪，至於與Mameshare母公司其他股東的爭議，鄧亦委託律師循法律途徑處理。

鄧：子虛烏有 去年入稟追欠薪

有線寬頻通訊有限公司回覆查詢稱，事件發生於鄧入職之前，與集團沒任何關係，集團對她私人事務沒回應。

原告為分享媽有限公司，被告為鄧明儀。入稟狀指出，原告公司在2017年6月成立，由業叢有限公司全資擁有，被告是業叢的唯一股東及原告的其中一名董事，但公司同年11月已出現資金問題，經營不善，被告因此邀請新投資者陳國斌投資，陳同意注資原告公司。

平台由被告創立 去年離職

2018年1月，陳與被告成立一間名為Hugh Wonder Limited的離岸公司，該公司將全資擁有原告公司，陳持三分之二股份，被告持三分之一，兩人與一名梁姓女子出任公司董事，業叢將原告公司股份轉到該離岸公司。2019年1月，3名董事開會後決定停止原告公司向被告每月支付5萬元，直至轉虧為盈。

至去年5月底，被告辭任董事，陳成為公司唯一董事。其後陳發現公司2019年7月至去年4月間，仍每月向被告支付5萬元，共支付50萬元。另被告亦在2018年6月至去年5月間，從原告支取約17萬元作私人之用。原告稱被告不遵守協議，違反信託責任下獲取款項，現要求她償還上述款項共逾67萬元。

【案件編號：DCCJ 571/21】

相關字詞﹕區域法院 錢債糾紛 有線寬頻 鄧明儀 親子

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