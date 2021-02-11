水果店檢400公斤冒牌塔斯曼尼亞車厘 拘售貨

海關版權及商標一般調查組第二隊高級調查主任朱寶鼎表示，早前接獲市民舉報稱有店舖懷疑售賣冒牌塔斯曼尼亞車厘子，經調查後前日到油麻地一間水果店，檢獲196盒懷疑冒牌車厘子及一批包裝物料，即場拘捕41歲女售貨員。海關正追查冒牌車厘子來源，並會將冒牌車厘子送往檢驗確認其安全性。

朱寶鼎指出，正貨車厘子來自澳洲，包裝與冒牌貨有3個不同地方：一、正貨包裝盒的標籤上印有獨立產品編號，假貨則是同一產品編號「9H0165129」；二、正貨包裝盒印刷的車厘子圖案，頂部帶金黃色，假貨包裝盒的車厘子圖案則全部是棗紅色；三、打開正貨包裝盒後會見到有包裝袋，袋上印有出產農莊的標誌，假貨的包裝袋則無出產農莊標誌。

正貨塔斯曼尼亞車厘子每盒售價400至600元，冒牌貨價錢是300至450元，為正貨的七成半，海關相信有人用較廉價的車厘子冒充正貨，亦不排除有人在水果店內包裝該批假貨車厘子。朱寶鼎補充，涉案水果店位於區內售賣水果熱點；海關收到舉報後已即時執法，相信流入市面的冒牌車厘子數量有限。