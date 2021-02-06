註冊尚需專科學院認可 3學院：無名額收海外生

食衛局下周晤醫學界講解

據悉，食衛局長下周二將見醫學界講解，下一步要再與醫專商討專科認可等細節。消息人士稱經上述方案引入的醫生，會在新制度下註冊，然後再按資歷處理，若已有海外專科資格，獲專科學院評核兼認可後，再在指定機構工作5年，即可正式註冊；若專科資格不獲認可，便要再受訓，料需時3年，然後再工作5年才可註冊，連同在海外讀醫及考取專科的時間，前後可能共花約20年才可成為香港註冊專科醫生。

對於專科培訓名額不足，消息認為醫專應定合理的培訓師生比例。

醫學專科學院下9個專科學院前年已同意培訓只考獲初期試、未達中期專科資歷的海外醫生，但5個學院包括外科、放射科和麻醉科未加入。外科醫學院長梁慶達解釋，普通外科受訓醫生需每年做200宗大型手術，限制了培訓名額，近年七八十個基礎外科培訓生中，可升高級培訓名額少於50個，香港學生都未能培訓，難再收海外生。

放射科醫學院首席副院長潘偉麟亦稱，限於放射科專科醫生不足和師生要1對2，培訓機會供不應求，每年約50人爭約10多個培訓位，難再招外地生。麻醉科醫學院主席張志偉亦說麻醉科培訓位不足，看不到引入外地生與本地生競爭的誘因。

至於已受訓專科醫生，潘偉麟稱該學院原則上不反對引入。張志偉稱，加拿大、美國、內地麻醉科課程與港大不同，要承認有困難，麻醉科現主要只承認澳洲、英國和新加坡培訓的專科醫生，因水平和課程與本地相若。

院長：培訓完可出私家 難紓公院荒

梁慶達稱，該學院如承認外地專科資格，只看其外科水平，難評是否有能力處理其他科，但如在公營機構工作5年便正式註冊，「佢出私家做咩科嘅嘢都得，做精神科工作都得」。

梁又說，一個外科醫生由受專科訓練起要11至12年才能獨立處理大部分個案，專科後5年即可註冊出私家如「培訓完就走」，難解決公營人手問題，他個人反對政府方案。張志偉亦質疑「5年好快過」，反而有限度註冊可規限海外醫生在公營工作。

葛珮帆：不解關卡多 難救市民

不過，民建聯立法會議員葛珮帆昨稱，不理解為何醫生範疇上關卡多，稱「保護主義幫唔到市民救命」，盼政府盡快提交法案。