建制：引海外醫生只限港人 恐少人來 陳沛然憂新方案損港醫水平 質疑難吸人入醫局

社區組織協會、香港病人權益協會等昨發立場書，促不應排拒非港人，但要解釋清楚在執業試外如何透過臨牀工作表現考核批出註冊。立場書亦稱，不應因部分人抗拒中國的政治及民粹因素，而不將中國極高水平的醫學院納入名單。

多名議員昨在衛生事務委員會關注政府方案只限香港永久居民，民建聯梁志祥稱會規限來港醫生數目，難解決本港缺醫生問題。

港府將設委員會定獲認可非本地醫學院，民建聯蔣麗芸認為只限數十至百間院校，會影響可來港醫生數目，又認為部分畢業生所屬院校可能「差一點」，不代表本人水平差，故反對用名單制「框了自己」，應由醫管局等決定是否錄用。為引入海外醫生提出私人條例草案的張宇人認為，政府方案應要求非本地醫生取得註冊前有連續5年經驗。

陳健波倡准港人子女來港實習

政府方案不包括未完成實習的醫科生，陳健波稱部分港人子女在英國、歐盟等完成醫科，但無實習機會而不能註冊感徬徨，盼政府採納張宇人的方案（詳見表），容許醫科畢業生回港實習，「開一點不開一點（門檻），仍很多關卡就沒什麼意思」。

陳：星只認內地4校

局長能否做此「政治決定」

陳沛然稱，對政府又再提《醫生註冊修訂條例草案》感失望，據過往經驗，每次提出都引起很大討論和政治風波，質疑抗疫期間再提是政治決定。

新加坡雖有類似名單制認可海外醫生，但陳稱新加坡是獨立國家，有自己的移民和入境政策，與香港不同；新加坡亦只承認中國內地100多間大學中4間大學的資格，「食衛局長是否能做這政治決定？」

陳沛然質疑，修例不能吸引醫生到醫管局最缺人的部門，又憂港府大動作修改「恆之有效」醫生考試制度或對未來醫療水平有影響「可能得不償失」，提出開公聽會。

實政圓桌田北辰亦認為，目前有限度註冊制度較政府新方案有彈性，例如當本地醫生充足就可不再續其註冊，且規定來港醫生一定要在公營工作。

食衛局長陳肇始在會上回應，國際鮮有地方只有考執業試才能註冊，大多有不同途徑，希望香港「與時並進」，會再深究和檢視意見，包括容許回港實習和名單制。

公眾諮詢倘有共識 方案或修訂

建制派及病人組織就政府建議只限港人有爭議，據了解，政府將於本月底或下月初展開一個月公眾諮詢，如有社會共識，不排除會修訂現有方案。政府亦會吸納張宇人的私人條例草案，料不會完全跟足其建議，但會與他商討，爭取他支持政府方案。