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港聞二

不理有人伏車頭照開車逃 女司機自首

【明報專訊】一名女司機前晚駕駛私家車在元朗撞到一輛客貨車後，無視客貨車司機伏在車頭，開車載行對方百多米，其後撞巴士，棄車逃去。涉案女司機昨日帶同律師到警署自首，警方以企圖傷人等罪將她拘捕。

涉企圖傷人等4罪

31歲韋姓女司機報稱無業，涉嫌企圖傷人、發生交通意外後沒有停車、發生交通意外後沒有報案、駕駛未獲發牌照車輛被捕。

前晚8時半，一名女子駕駛的私家車，在元朗教育路36號對開撞向前方客貨車車尾，女司機下車與客貨車司機商討賠償，其後理論不果，她欲開車逃走。網上片段顯示，客貨車司機伏在私家車車頭欲阻止駛離，女司機稍稍停下後，再踏油門駛離，未有理會客貨車司機一直伏在車頭。

元朗警區總督察（刑事）歐陽德昨晚表示，案中客貨車司機伏在車頭近20秒，其間車輛行駛約100至150米後，他自行落車，報稱頭暈，送院檢查後無礙。約7分鐘後，該女司機的私家車在元朗公路往上水方向近十八鄉迴轉處撞向一輛九巴車尾，繼而翻側，女司機逃離現場，巴士上無人受傷。警方調查後發現私家車行車證過期，已即晚通緝該女司機，及向車主（即其丈夫）發出定額罰款通知書。

歐陽德譴責女司機「草菅人命」，並提醒市民，如遇車禍應記下對方車牌和報警，切勿以身犯險。據了解，該名被捕女司機前年10月1日在北角被搜出一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

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