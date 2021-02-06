荃灣法院料第三季重開 緩解區院壓力

司法機構申開上訴庭法官常額職

司法機構昨向財委會轄下的人事編制小組提交文件，表示預計今年第三季安排荃灣法院再度投入運作、2027年重置區院、至少10年後重置高院等。司法機構解釋，荃灣法院再度投入運作，是希望緩解區域法院因社會事件導致案件激增而要面對的繁重工作量。

此外，司法機構以應付增加的工作量為由，建議開設常額高院上訴庭法官職位，當中提及，上訴庭案件量近年持續繁重，包括免遣返聲請上訴案件飈升，為上訴庭帶來沉重壓力。司法機構認為有必要增加一個上訴庭法官職位，令案件排期更靈活。

法政匯思成員、大律師蘇俊文稱，反修例風波及其他刑事案件均不少，甚至有區域法院的暴動案需排期至明年審訊，司法機構希望重開荃灣法院、盡快完成案件亦是正常。對於司法機構申請開設上訴庭法官職位，除了免遣返聲請案件外，蘇俊文稱，在不少社會事件案件，不論哪方贏輸亦會上訴，「即使（法官）放了被告，律政司也會上訴，令上訴庭也積壓多了案件」。他認為若法官工作量大，增聘人手亦應該，否則憂慮影響審訊質素。

（反修例風暴）