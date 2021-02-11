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港聞二

兩童毁優品360 一感化一候判

【明報專訊】14歲有邊緣智力的男童，去年2月24日在天水圍一商場破壞「優品360」分店，包括推跌貨品及收銀機，早前被裁定一項刑事損壞罪成，昨日被判18個月感化令。裁判官水佳麗勸喻男童，若他可透過協助他人，代替以破壞發泄不滿，「這個社會可以變得更美好」。事件中另有一名13歲印度裔男童負責把風，昨亦承認3項罪刑事損壞罪，還押候判。

官勸男童助人 代替破壞

兩男童昨分兩案在屯門裁判法院少年庭由裁判官水佳麗審理。首案被告14歲男童患自閉、腦癲癇及抑鬱，現仍須覆診及服藥，他早前經審訊裁定罪成後即時還押候判。水官聽畢辯方求情後，問男童「困住（還押）開唔開心？」、「犯法好唔好玩？」、「對警察好不滿喎，咁點算？」男童說因見不到雙親及須守嚴厲紀律而不開心。

水官說男童應嘗試以協助他人解決不滿，而非破壞，「可能你力量好細，只得14歲，但如果你每一日除了返學都去幫人，這個社會可以變得更美好」。水官最終基於被告在案中角色只是跟隨者，判處他18個月感化令。

案中另一被告為13歲印度裔男童，他除於去年2月24日與14歲男童破壞天耀商場的優品360外，亦於同月1日及2日，伙同他人在天水圍嘉湖2期商場破壞該連鎖店另一分店，損壞多包零食及紅酒等。他事隔近一年後被捕，昨承認3項刑事損壞罪。

水官聽畢辯方求情後，反問被告是否在3次破壞後感「好舒暢」，「條氣順晒，係咪？舒服晒？」，斥責男童「不知所謂、唔知為乜」，提醒他「當你的朋友找你去做些什麼，用你個腦想下，可不可以跟」。另外被告曾於去年11月堵路認罪，本案正於感化令其間犯案；水官先為他索取報告，將他還押兒童院至2月19日判刑。

【案件編號：TMCC 700024/20、700001/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕刑事損壞 少年庭 屯門裁判法院 刑事壞 優品360 反修例運動

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