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食環促拆「結束一黨」等橫幅 支聯會拒從 今早須遷離

【明報專訊】支聯會的維園年宵攤位「自由花圃」，昨晚被食環署發出警告信，指攤位架起與鮮花或業務無關的橫幅、背景展板和易拉架，要求於昨晚10時45分前移除，否則可即時終止其協議。支聯會秘書蔡耀昌批評食環署政治打壓，稱支聯會多年來在維園擺攤位均擺放類似物品，今年首度收警告信，要求食環署解釋。

支聯會昨晚未有遵從食環署要求，至今日凌晨接到食環署人員電話，指已在其檔前貼出通告，通知其已終止協議，要求他們今早7時前搬走所有東西。

一連6天的維園年宵今日開鑼。食環署人員昨晚近9時在支聯會攤位貼出警告信，信中指人員昨晚6時許巡視發現攤位架起與鮮花或該業務無關的橫幅、背景展板和易拉架，違反場地使用協議，要求負責人於警告信發出後兩小時（即昨晚10時45分前）停止展示與准售鮮花無關的物品，並移除該物品，否則可隨時終止協議。

蔡耀昌：以往一直無問題

蔡耀昌稱食環署人員無直接聯絡他，僅貼警告信，不給他解釋機會，違反程序公義，而支聯會自1990年在維園年宵市場設攤位，今年一如以往以賣年花作宣傳，掛起「為自由 共命運 同抗爭」、「結束一黨專政 建設民主中國」等橫幅，「以往一直無問題，今年突然就有問題」。食環署至截稿前未有回覆本報查詢。

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