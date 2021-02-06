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六四維園集結案 黃之鋒等5人擬認罪 官質疑控方傳票案交區院耗更多公帑

【明報專訊】去年六四集會首度遭警方以控疫為由禁辦，事後8名支聯會常委及16名民主派人士包括李卓人、何俊仁、黎智英、黃之鋒等，陸續被票控「煽惑參與、舉行或參與未經批准集結」罪，案件昨日區域法院提訊。其中5名被告朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴表明將會認罪，案件押後至4月30日讓5人正式答辯，其餘被告的案件押後至6月11日再訊。法官在庭上一度質疑律政司將傳票案安排在區院審理，會用上較多公帑。

控辯雙方在庭上確認，朱凱廸等5人將會承認一項明知而參與非法集結的傳票控罪。

法官郭啟安表示，區域法院處理傳票案件較為罕有，要求控方解釋。控方回應稱考慮「一籃子因素」後，包括本案有較複雜的法律爭議，才作此決定。郭官隨即表示，「你要明白區域法院𠵱家都唔係冇乜嘢做」，案件轉介區院審理後，各被告可申請法援，審期亦會比較長，因此會用上較多公帑。

官稱裁判法院可處理

控方：免減慢流程不轉回

郭官又說，5名準備認罪被告的控罪，裁判法院有足夠權力處理。另外，《基本法》賦予律政司檢控自主權，當律政司作為控方時，有很大酌情權決定案件於哪個法院審理，「預期你（控方）會好理性同合理地運用你的酌情權」。控方回應稱，因案件已轉介至區院，為免減慢流程，故不會申請轉回裁判法院處理。

郭官最終將5名準備認罪被告的正式答辯押後至4月30日處理，至於其餘19名被告的案件則押後至6月11日再訊，以等待本案辯方欲爭議的憲法問題於另一案件有初步結果。

同案19被告6月再訊

案中24名被告分別為8名支聯會常委：李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、梁錦威、梁國華、趙恩來、麥海華；以及16名泛民人士：陳皓桓、張文光、朱凱廸、何桂藍、何秀蘭、郭永健、黎智英、梁凱晴、梁國雄、梁耀忠、岑敖暉、尹兆堅、黃之鋒、胡志偉、袁嘉蔚、楊森。他們分別被票控於2020年6月4日在銅鑼灣維多利亞公園，非法煽惑他人參與、舉行或參與未經批准集結。其中黃之鋒、黎智英、胡志偉3人各因不同案件被收押，昨由囚車押解至法庭，3人到庭時均有向旁聽者揮手致意。

另外，前年11月18日有市民在尖東一帶聲援理大反修例示威者，被指有份參與的民主黨主席羅健熙等10人早前被控非法集結、管有適合作非法用途的工具等罪，昨早在區域法院提訊，眾人表明否認控罪，案件排期明年8月8日預審，同年9月13日開審，為期20天。

【案件編號：DCCC650-655 & 658、857-893/20】

相關字詞﹕區域法院 胡志偉 黃之鋒 黎智英 支聯會 煽惑他人參與未經批准集結 明知而參與未經批准集結 傳票 六四集會 反修例運動

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