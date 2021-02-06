建制倡立會罰違規議員「停賽」

停職長短按犯規次數倍增

議事規則委員會發放諮詢文件，稱委員會同意現有《議事規則》罰則不足以處理議員極不檢點行為，應另訂處分。當中建議，如立法會主席認為逐議員離場不足處理極不檢點行為，可點名議員，其後由代主席動議「暫停職務議案」並由立法會通過。委員會建議，有關做法可涵蓋立法會大會、內會及財委會。

「停賽」期間，議員不可參與立法會所有事務，包括處理申訴。至於其間應否扣薪津，委員會徵詢議員意見，包括應只按比例扣起議員酬金，抑或同時扣起其發還工作開支。

人民力量主席陳志全表示，「停賽」、「罰款」已討論多年，但他認為，目前律政司常以《特權法》控告民主派議員，甚至可能上升至國安法層次，對反對派更具阻嚇力。他又稱，若立法會變為「民主花瓶」，議員權力被閹割，「我們會否回去選，這是最大的問號」，稱若民主派在議會再無抗爭空間，有可能杯葛議會。