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中聯辦酒會 駱惠寧「四個判斷」提港民生

【明報專訊】中聯辦昨日首次以網上舉行新春酒會，主任駱惠寧去年同一場合讚特首林鄭月娥表現出「非常時期的非常勇氣」，但今年則無特別點讚。他形容過去一年香港之「變」是撥亂反正，對未來香港提出「四個判斷」，當中指「拿出更加精準有效的施政措施」，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等民生問題。民主派認為，中聯辦已有處理特區內部事務的趨勢。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，在中央主導香港事務下，香港的管治形態已出現變化。

駱惠寧昨日以「讓香港這個家變得更好」為題致辭，稱中央連續就香港國安立法等作出重大決策，香港迎來由亂及治的重大轉折。而他未來對香港有「四個判斷」，包括：「一國兩制」的方針不會變，堅持「愛國者治港」，堅守「一國」原則，及「落實中央全面管治權」。

落實中央全面管治權

駱第二點提到，堅決執行《港區國安法》，堅持在法治的軌道上彰顯民主自由，拒絕落入泛政治化的漩渦，「香港這個家才會有規有矩、家和人興」等。

駱在第三點特別提到，發展經濟改善民生的步伐會加大，要求拿出更加精準有效的施政措施，逐步破解就業、收入、土地、房屋、醫療等重大民生問題，「香港這個家才會有更多獲得感幸福感安全感」。駱的第四個判斷，是香港融入國家及大灣區發展機遇。

駱又說，香港防控疫情、恢復經濟、紓解民困還面臨重大考驗，但認為國家做堅強後盾，和特區政府和社會各界的共同努力，香港這個家一定會變得更好。

民主派：已趨處理港內部事務

劉兆佳：港管治形態已變

民主黨主席羅健熙表示，中聯辦已有趨勢處理特區政府、特區的內部事務，與港人一直理解的「一國兩制」有很大出入。他反問，再加強「一國」，如何令「兩制」有更大的生存空間和色彩。公民黨主席梁家傑稱，希望駱惠寧所言的一國兩制不變，不會口惠而實不至，如今香港狀况與駱的願景有很大差距，舉例很多西方民主國家基於對香港法治不信任，已終止與港的引渡逃犯協議。

工聯會黃國健認為，駱有意點出香港重大民生問題，冀特區政府推更有力的措施，相信此是中央的信息，不能說是「指指點點」。

劉兆佳分析，國家主席習近平近日才對述職的林鄭月娥作出評價，所以駱惠寧避免再評價。他稱，要留意駱再提「落實中央全面管治權」，指出中央認為過去單靠特區政府，愛國力量相對薄弱 、中央政府較少參與下，無法駕馭香港政治局面。他相信，日後中央會壯大團結愛國力量，通過更強大的「鐵三角」（中央政府、愛國力量、特區政府）管治力量，應對香港重大民生問題。

另外，駐港國家安全公署署長鄭雁雄昨首次發表新年賀詞，形容中央為香港制定國安法，為一國兩制「兜住平安的底線，築牢法治的屏障」，香港已告別過去「國家安全不設防的歷史」。

相關字詞﹕深層次矛盾 劉兆佳 公民黨 民主黨 林鄭月娥 駱惠寧 中聯辦

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